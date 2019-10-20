Maria’sız dönecekler
Antalya Kemer’de tatil yapan Rus Dmitry Sugrobov, eşi Ekaterina Sugrobova (38), oğlu Aleksey Sugrobov (10) ve kızı Maria Sugrobova (5), kiraladıkları 3 kişilik elektrikli bisikletle Göynük Kanyonu’na gezmeye gitti.
Dmitry Sugrobov’un kullandığı bisiklet, kanyon yolunun 2’nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Maria Sugrobova başını kayalara çarparak ağır yaralandı. Kemer Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Maria Sugrobova tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
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