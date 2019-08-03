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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.08.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Mardin'de şehit asker için tören düzenlendi

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Mardin'de şehit asker için tören düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için tören düzenlendi.

Şehit Kıratlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'na getirildi.

Mardinde şehit asker için tören düzenlendi

Burada düzenlenen törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı ve şehidin aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından şehit Kıratlı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Elazığ'a uğurlandı. 

Törene, Vali Yaman'ın yanı sıra  Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar,  AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ile Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.

Dün, Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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