Mardin’de operasyon! İl başkanı da gözaltında…
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK propagandası yapılmasına yönelik yaptığı operasyonda aralarında HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar’ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonun geçtiğimiz günlerde basına yansıyan aday tanıtım toplantısında terör örgütü marşının çalışması ve öldürülen teröristlere saygı duruşu yapılması, terör örgütü destekçisi slogan ve pankartlar açılmasına ilişkin olduğu öğrenildi. Operasyonlar devam ediyor
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