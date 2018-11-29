Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı!

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi kırsalında Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş, yoldan geçerken bir apartmanının önünde bulunan duvarın içerisinde kemik ve dişler olduğunu fark etti. Bunların dinozor fosili olduğunu ileri süren vatandaşlar, araştırma yapılmasını istedi. Veysi Yertüm, gördükleri kemik ve dişlerin dinozor ya da mamut fosiline benzediğini savunarak, “Bununla ilgili yetkililere başvurdum. Mardin Valiliği, Müze Müdürlüğü, Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Kuruluna durumu bildirdim ancak halen koruma tedbiri alınmadı. Tahribe açık bir yerde bulunuyor. Bunların araştırılıp koruma altına alınarak, ilimize kazandırılmasını istiyorum” dedi.

Kendilerine kalıntılara bir paleontologun bakmasının söylendiğini anlatan Yertüm, “Müze Müdürümüz bir arkeolog yönlendirdi. Kendisi biyolojik kalıntı olduğunu ama kemik uzmanı olmadığı için herhangi bir müdahalede bulunamayacağını söyledi. Bu duvarın değerlendirilmesini bilimsel olarak çalışılabilecek pozisyonda. Dinozor mu değil mi net bir şey diyemiyorum ama mamut olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir kalıntı genel olarak bakınca volkanik patlamada mağara içine sıkışmış canlılar gibi görünüyor. Eklemler var, tırnaklar var, dişler var. Kaba bir araştırma yaptığımda uzmanlar burada dinozor olmayacağını söylüyor ama benim tahminime göre mamut olma olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.



“BURASI MARDİN VE DÜNYAYA KAZANDIRILABİLİR”

Arkadaşı ile birlikte kemikleri fark eden Servet İlhan, “Önceden burası kayalıktı. İmara açıldığı için binalar yapıldı. Açanlarda çok dikkat etmediği için öyle açık kalmış. Tahribe açık bir yer. Şu anki hayvan kalıntıların dışında iri dişler, iri kemik yapılarını duvar da gördük. Yetkililer burayı bir an önce Mardin’imize kazandırsın. Burası tahrip olmadan güzel bir yere çevirip dünyaya kazandıralım” diye konuştu.



“DENİZ CANLISINA AİT OLABİLİR”

MAU Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ergül Kodaş ise, parçaların milyonlarca yıl öncesine ait biyolojik kalıntı olduğunu belirterek, “Bölgede deniz canlılarına rastlanmakta. Deniz canlısı da olabilir. Bir paleontoloğun ve doğa bilimcisi tarafından araştırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



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