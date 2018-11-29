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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MARDİN (İHA)
29.11.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı!

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Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı!

Mardin’de iki vatandaş, dinozor fosilleri bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Artuklu Üniversitesi (MAU) Arkeoloji Bölümü Öğretim Grevlisi Dr. Ergül Kodaş, bulunan parçaların milyonlarca yıl öncesine ait biyolojik kalıntı olduğunu belirterek, bunun deniz canlısı olabileceğine de dikkat çekti.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi kırsalında Veysi Yertüm ve Servet İlhan adlı iki vatandaş, yoldan geçerken bir apartmanının önünde bulunan duvarın içerisinde kemik ve dişler olduğunu fark etti. Bunların dinozor fosili olduğunu ileri süren vatandaşlar, araştırma yapılmasını istedi. Veysi Yertüm, gördükleri kemik ve dişlerin dinozor ya da mamut fosiline benzediğini savunarak, “Bununla ilgili yetkililere başvurdum. Mardin Valiliği, Müze Müdürlüğü, Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Kuruluna durumu bildirdim ancak halen koruma tedbiri alınmadı. Tahribe açık bir yerde bulunuyor. Bunların araştırılıp koruma altına alınarak, ilimize kazandırılmasını istiyorum” dedi.

Kendilerine kalıntılara bir paleontologun bakmasının söylendiğini anlatan Yertüm, “Müze Müdürümüz bir arkeolog yönlendirdi. Kendisi biyolojik kalıntı olduğunu ama kemik uzmanı olmadığı için herhangi bir müdahalede bulunamayacağını söyledi. Bu duvarın değerlendirilmesini bilimsel olarak çalışılabilecek pozisyonda. Dinozor mu değil mi net bir şey diyemiyorum ama mamut olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir kalıntı genel olarak bakınca volkanik patlamada mağara içine sıkışmış canlılar gibi görünüyor. Eklemler var, tırnaklar var, dişler var. Kaba bir araştırma yaptığımda uzmanlar burada dinozor olmayacağını söylüyor ama benim tahminime göre mamut olma olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı

“BURASI MARDİN VE DÜNYAYA KAZANDIRILABİLİR”

Arkadaşı ile birlikte kemikleri fark eden Servet İlhan, “Önceden burası kayalıktı. İmara açıldığı için binalar yapıldı. Açanlarda çok dikkat etmediği için öyle açık kalmış. Tahribe açık bir yer. Şu anki hayvan kalıntıların dışında iri dişler, iri kemik yapılarını duvar da gördük. Yetkililer burayı bir an önce Mardin’imize kazandırsın. Burası tahrip olmadan güzel bir yere çevirip dünyaya kazandıralım” diye konuştu.

Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı

“DENİZ CANLISINA AİT OLABİLİR”

MAU Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ergül Kodaş ise, parçaların milyonlarca yıl öncesine ait biyolojik kalıntı olduğunu belirterek, “Bölgede deniz canlılarına rastlanmakta. Deniz canlısı da olabilir. Bir paleontoloğun ve doğa bilimcisi tarafından araştırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mardin’de dinozor fosili iddiası heyecan yarattı

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