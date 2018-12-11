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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.12.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Mardin’de darp edilen doktor o anları anlattı!

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Mardin’de darp edilen doktor o anları anlattı!

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Dağ o anlarda neler yaşadığını anlattı: 13-14 yaşlarındaki çocuk birden burnuma vurdu, diğerine baktım, o da burnuma vurdu, kanadı. Öyle bir arbede oldu…

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Tabipler Odası Başkanı Derya Etem, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, hastane yönetimi ve görevli doktorlar, Midyat'ta, doktor eşinin çalıştığı aile sağlık merkezinde hasta yakınlarının saldırısında yaralanan göz doktoru Yaşar Dağ'ı tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.

'BİRİ BURNUMA VURDU, DİĞERİNE BAKTIM, O DA BURNUMA VURDU'

Ziyaret sırasında konuşan yaralı Dr. Dağ, yaşadığı saldırı anını şöyle anlattı:

"Ben saat 16.45’te eşimi almaya gittim. Tam o esnada, Tam o sırada onlar girdi içeriye. Kadın, bir genç ve 13-14 yaşındaki başka bir çocuk vardı. Kadın iki kere gelmiş ilaç yazdırmaya çalışmış, eşim 'Ben çocuğu görmeden yazmam' demiş. O da hakaret etmiş, 'Terbiyesiz' falan demiş; 'Seni bu koltuktan alacağım' demiş.  Eşim de 'Bana hakaret etme' dedi. Bu esnada çocuk diyor ki 'Sen kimsin ulan' konuşma, 'Hakaret de eder, her şey de eder' dedi. O genç, ceketini çıkarıp üzerimize yürüdü. Yan odadan gençler falan geldi, araya girdiler, anlamadım o 13-14 yaşlarındaki çocuk birden burnuma vurdu, diğerine baktım, o da burnuma vurdu, kanadı. Öyle bir arbede oldu" dedi.

Mardin’de darp edilen doktor o anları anlattı

'İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRADI'

Dr. Yaşar Dağ ve eşi Dr. İmen Dağ ile görüşen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hastane çalışanları ve doktorlar ile birlikte acil servis önünde basın açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, şunları söyledi:

"Dün Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir sağlık çalışanımız bir göz hastalıkları uzmanımız eşini aile sağlık merkezinde almak üzere, eşi de o aile sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi arkadaşımız. muayene ettiği hastanın kendisine 'antibiyotik yazar mısınız?' önerisini, muayene ettikten sonra 'antibiyotiğe ihtiyaç olmadığını' beyan etmesi üzerine hasta yakınları tarafından göz hastalıkları uzmanımız Midyat ilçemizdeki bağlar aile sağlık merkezinde darp edilmiştir. Gün geçmiyor ki güzel ülkemizin güzel bir köşesinden bir sağlık haberi ile uyanmayalım. Bizler sağlık çalışanları sadece yaşatmak ve daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için eğitim alıyoruz. bu aldığımız eğitimlerin sonunda da halkımıza, vatandaşlarımıza en iyi, en kaliteli, en bilimsel tedavileri uygulamak için hastalarımızla konuşuyoruz. Bizler savaşta bile bizler, savaşta hukukunda bile dokunulmazlığımız olan sağlık çalışanları ne yazık ki günlük hayatta sadece darp edilmiyor, artık öldürüyoruz. Tükenmek üzereyiz. Bu anlamda Sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın Sağlık Bakanımızın Meclis’te en son sağlıkta şiddetle ilgili kanunlaştırdıkları yasayla birlikte bir nebze de olsa artık daha umutluyuz. Bizler sağlıkta şiddete hayır demek için bugün hoşgörünün, birlikte yaşamın medeniyetin kenti olan Midyat’tan sesleniyoruz; artık yeter."

Göz doktoru, eşini almaya gittiği sağlık merkezinde dövüldü
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DOKTORUN YAKINLARINA SİLAHLI SALDIRI : 2 YARALI

Dr. Yaşar Dağ'ın yakınları basın açıklamasının ardından Midyat Kaymakamı ile görüşmek üzere Hükümet Konağı'na gitmek istedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile doktor Dağ'ın yakınları, Hükümet Konağı yakınlarında karşılaştı. Bu sırada dün akşam Dr. Dağ'ı darbeden kişilerin yakınları olduğu iddia edilen kişiler ile Dr. Dağ'ın yakınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı taraftan kişilerin ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlrın isabet ettiği doktorun yakınlarından İ.D. (17) ile İ.A. (24) yaralandı. Kavga, polisin müdahalesi sonucu sona ererken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil araştırması yaptı. Saldırı ile ilgili her iki taraftan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

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