Mardin’de 7 yıllık kadın cinayeti aydınlatıldı

Olay 03. 01. 2013 yılında Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 17 yaşındaki A.Ç., ismindeki kadının kayıp olayına ilişkin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.



A.Ç isimli kadının 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldığı, bu konunun ailesi tarafından öğrenilmesi durumunda kendisine zarar verilebileceği ve öldürülebileceği endişesiyle bayanın şikayetçi olduğu ve olay sonrası sığınma evine yerleştiği belirtildi. A.Ç., 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edildi. Ardından A.Ç., babası ve kardeşleri ile birlikte yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. A.Ç.’nin yurt dışına çıktıktan bir süre sonra Suriyeli bir şahısla tanışıp bu şahıs ile kaçtığı öğrenildi. M.F.Ç.’ nin bu olay üzerine kızını kaçtığı yerden alıp, diğer çocuklarını yurt dışında bırakarak kızı A.Ç ile birlikte Türkiye ye geri döndüğü bilgisine ulaşıldı.



Yapılan çalışmalar neticesinde, A.Ç.’nin babası M.F.Ç. ile birlikte Türkiye’ye giriş yaptıktan bir gün sonra babası ve babasının akrabaları tarafından alınan karar üzerine ateşli silahla öldürüldüğü ve cesedinin ortadan kaybedildiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden baba M.F.Ç., İ.Ç. ve İ.Ç. isimli 3 şahsın tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan tutuklandığı, M.Ç.’ nin ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.