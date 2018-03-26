Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi      

    MARDİN (AA)
    26.03.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 3 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.     

    BATMAN'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde, asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Etiketler: mardin , operasyon , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri