Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi      

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 3 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

BATMAN'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde, asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.