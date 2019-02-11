Mardin'de 25 kilo patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
MARDİN'in Nusaybin ve Dargeçit ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, lav silahı, Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel döküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ve Dargeçit ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen birçok sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 25 kilo patlayıcı, lav silahı, Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, araç telsizi, tüp, güneş paneli, kablo ile çok miktarda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler imha edilirken, barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
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