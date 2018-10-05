Mardin ve Adana'da terör operasyonu
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı. Mardin'de ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
Ekipler, şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Şüphelilerden bazılarının evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, tabanca mermisi ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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