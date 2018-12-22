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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/DHA
22.12.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Maraş Olayları'nda hayatını kaybedenler anıldı

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Maraş Olayları'nda hayatını kaybedenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 1978 yılının Aralık ayında yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler, düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte, ölenlerin anısına karanfil bırakılırken, katılımcılar gözyaşı döktü.

Maraş Olayları'nda yaşamını yitirenler için Mağralı Mahallesi'ndeki cemevinde anma etkinliği düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı program, Alevi dedelerinin, ölenlerin anısına mum yakıp dua okumasıyla başladı. Mum yakılan masaya ölenlerin yakınları ve programa katılanlar karanfil bırakırken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Semahların da dönüldüğü programda konuşan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Balkanı Hüseyin Mat, aradan geçen 40 yılda adaletin yerini bulmadığını ve katillerin hesap vermediğini söyledi. Yıllardır Sivas, Maraş ve Çorum'da anma yaptıklarını ve bu anmalarda tek bir kişinin dahi burnunun kanamadığını ifade eden Mat, "Biz buraya bir yarayı kaşımaya gelmiyoruz. Biz buraya, bir daha katliamlar olmasın diye geliyoruz. Katliamları unutursak yeni katliamların gelmesine de sebep veririz. Katliamları unutmak insanlık suçudur. Onun için buradayız. Ağır bedeller ödedik, büyük katliamlar yaşadık, kimsenin bizim yaşadığımız acıyı yaşamasın istiyoruz" diye konuştu.

'BU VATAN BİZİM, GİDECEK BAŞKA BİR YERİMİZ YOK'

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ise katliamı nereden gelirse gelsin kınadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Alevisi Sünnisi fark etmiyor. Nitekim burada katledilenler sadece Alevi de değil, içinde 10-11 tane de Sünni canımız var. Dolayısıyla kör olmamak, sağır olmamak lazım ve herkesi, her şeyi, görmek ve duymak lazım. Bizim duygularımız birdir. Bu vatan bizim, gidecek başka bir yerimiz yok. Ortadoğu coğrafyasına, Müslüman coğrafyasına baktığınız zaman her şeye rağmen, bütün ötekileştirmeye, bütün ayrışmalara rağmen bu ülkede birlik, bütünlük bozulmuyorsa, insanların Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu bir arada yaşıyorsa, bu halkın sayesindedir."

'ARŞİVLER AÇILSIN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da iyilik, dostluk ve kardeşlik istediklerini dile getirerek, "Pir Sultan böyle dememiş miydi? Hacı Bektaşi Veli böyle dememiş miydi? Elbette onlar da bunu böyle söylemişlerdi. Bu katliamı yapanlardan hesap sorulsun, ama Genelkurmay'ın arşivleri bir açılsın, nedir bu, neden böyle oldu, gerekçesi nedir? Nerde bu insanların mezarları, o toprakların altında kim, nerede yatıyor, neden ailelerine teslim edilmiyor bunlar? Ne kadar insanımız yok olup gitti" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in de katıldığı programda yapılan konuşmalarda Kahramanmaraş'taki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince Maraş Olayları'nın yıl dönümünde imzalanan, olayların kınandığı, Maraş halkının Alevisi, Sünnisi ile kardeşçe yaşadığı ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğinin deklare edildiği 'Kardeşlik Bildirisi'ne teşekkür etti.

Maraş Olaylarında hayatını kaybedenler anıldı


 

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