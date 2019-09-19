Maraş mı Antep mi? Biber kimin*
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Uluslararası 2. Gastronomi Festivali’ni Kahramanmaraş’la özdeşleşen kırmızı biberin hasadını yaparak, “Nurdağı ve İslahiye’nin biberleri” olarak tanıtması Kahramanmaraşlıları rahatsız etti.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Sayın Fatma Şahin’i uyarıyoruz. Maraş’ın zenginliklerini çalmaya çalışmasın, vallahi de billahi de Maraşlılar bu biberden onun ağzına sürerler. Maraş ile Antep arasında bir biber savaşı olsun istemiyoruz” dedi. Öztunç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:
MARAŞ FISTIĞI MI
“Maraş biberi, yıllardır Maraş biberidir. Sayın Şahin, ‘Antep biberi’ dedi diye, bu biber Antep biberi olmaz. Gaziantep’in içme suyunu Sayın Şahin Maraş’tan aldı, şimdi gözünü Maraş biberine dikmiş. İnsaflı ol ya. Yakında Maraş dondurması da ‘Antep dondurmasıdır’ derse şaşırmayın. Oysa senin baklavan var, git baklavana sahip çık. Antep baklavasına sahip çıkmadı, Yunanlarla şimdi Antep baklavası tartışması var. Antep fıstığına sahip çık. Maraş’ın Pazarcık ilçesinde fıstık bahçeleri vardır. Ne yani, biz de çıkıp ‘Maraş fıstığı mı’ diyelim.
SAVAŞ OLMASIN
Marka tescili var. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2001 yılında Maraş biberinin coğrafi işaret tescili için başvurmuş, 2002 yılında da Türk Patent Enstitüsü Maraş biberini Kahramanmaraş’a coğrafi işaret olarak tescil etmiş. Şimdi Fatma Hanım bunu değiştirmek için çaba harcıyor ama boşuna çabalıyor. Kahramanmaraş biberi meşhurdur, ne yaparsa yapsın Maraş biberini Antep’e mal edemez. Cezerye Mersin’in, incir Aydın’ın, kayısı Malatya’nın, isot Urfa’nın, kebap Adana’nın, fıstık ve baklava Antep’in, dondurma ve biber de Maraş’ındır. Yanlış yapıyor. Bütün Kahramanmaraş milletvekillerine sesleniyorum. Hep birlikte Maraş’ımızın değerlerine sahip çıkalım ve birilerinin Maraş’ın değerlerini çalmalarına izin vermeyelim. Sayın Fatma Şahin bu sevdadan vazgeçsin, Maraş biberiyle uğraşmasın. Maraş ile Antep arasında bir biber savaşı olsun istemiyoruz.”
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