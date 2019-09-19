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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Maraş mı Antep mi? Biber kimin*

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Maraş mı Antep mi? Biber kimin*

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Uluslararası 2. Gastronomi Festivali’ni Kahramanmaraş’la özdeşleşen kırmızı biberin hasadını yaparak, “Nurdağı ve İslahiye’nin biberleri” olarak tanıtması Kahramanmaraşlıları rahatsız etti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Sayın Fatma Şahin’i uyarıyoruz. Maraş’ın zenginliklerini çalmaya çalışmasın, vallahi de billahi de Maraşlılar bu biberden onun ağzına sürerler. Maraş ile Antep arasında bir biber savaşı olsun istemiyoruz” dedi. Öztunç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MARAŞ FISTIĞI MI

“Maraş biberi, yıllardır Maraş biberidir. Sayın Şahin, ‘Antep biberi’ dedi diye, bu biber Antep biberi olmaz. Gaziantep’in içme suyunu Sayın Şahin Maraş’tan aldı, şimdi gözünü Maraş biberine dikmiş. İnsaflı ol ya. Yakında Maraş dondurması da ‘Antep dondurmasıdır’ derse şaşırmayın. Oysa senin baklavan var, git baklavana sahip çık. Antep baklavasına sahip çıkmadı, Yunanlarla şimdi Antep baklavası tartışması var. Antep fıstığına sahip çık. Maraş’ın Pazarcık ilçesinde fıstık bahçeleri vardır. Ne yani, biz de çıkıp ‘Maraş fıstığı mı’ diyelim.

SAVAŞ OLMASIN

Marka tescili var. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 2001 yılında Maraş biberinin coğrafi işaret tescili için başvurmuş, 2002 yılında da Türk Patent Enstitüsü Maraş biberini Kahramanmaraş’a coğrafi işaret olarak tescil etmiş. Şimdi Fatma Hanım bunu değiştirmek için çaba harcıyor ama boşuna çabalıyor. Kahramanmaraş biberi meşhurdur, ne yaparsa yapsın Maraş biberini Antep’e mal edemez. Cezerye Mersin’in, incir Aydın’ın, kayısı Malatya’nın, isot Urfa’nın, kebap Adana’nın, fıstık ve baklava Antep’in, dondurma ve biber de Maraş’ındır. Yanlış yapıyor. Bütün Kahramanmaraş milletvekillerine sesleniyorum. Hep birlikte Maraş’ımızın değerlerine sahip çıkalım ve birilerinin Maraş’ın değerlerini çalmalarına izin vermeyelim. Sayın Fatma Şahin bu sevdadan vazgeçsin, Maraş biberiyle uğraşmasın. Maraş ile Antep arasında bir biber savaşı olsun istemiyoruz.”

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