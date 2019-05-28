Marangoz silah kaçakçısı çıktı
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahibi olduğu marangoz atölyesinde ruhsatsız tabanca satan M.S.’yi gözaltına aldı. M.S.’nin atölyesinde, yasadışı yollarda ülkeye sokulmuş 20 Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi. M.S. tutuklandı.
Jandarma ekipleri Fatih’te bir kişinin ruhsatsız tabanca sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada silah satmaya çalışan kişinin M.S. olduğu tespit edildi. M.S.’nin marangoz atölyesi vardı. Jandarma ekipleri marangozhaneye operasyon düzenledi. Atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünde, tahta parçaları arasına gizlenmiş bir poşette 20 tabanca ele geçirildi. M.S. çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.
Jandarmanın tespitlerine göre, oldukça pahalı ve kaliteli olan bu tabancalar suç örgütlerine yüksek meblağlarla pazarlanmak amacıyla ülkeye sokulmuştu. Suç örgütleri tarafından satın alınan tabancaların dağıtımı ise motosikletli kuryeler tarafından yapılıyordu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle