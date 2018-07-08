Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Manzarayı seyrediyordu... Aynı koyda ikinci ölüm!

    Manzarayı seyrediyordu... Aynı koyda ikinci ölüm!

    Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)
    08.07.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kamp yapan Azerbaycan uyruklu turist Maryam Omarova (27), Aladere Şelalesi üzerindeki kayalıklarda yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düştü. Tırmanış yapan başka turistin ihbarıyla gelen ekipler, 2 saatlik çaba sonucu genç kadının düştüğü yerdeki cansız bedenine ulaştı.

     Azeri Maryam Omarova, 6 Temmuz Cuma günü, bir grup arkadaşıyla Faralya Mahallesi, Kabak Koyu'na kamp yapmak için geldi. Kampın 2'nci gününde, dün saat 17.00 sıralarında Omarova, koyun yukarısındaki Aladere Şelalesi'ne tırmandı. Omarova, kayalıklarda yürüyüş yapıp, manzarayı seyrederken, bir anda dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metreden şelalenin döküldüğü yere düştü. Bu sırada bölgede tırmanış yapan başka bir turist, genç kadının düştüğünü fark edip, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.

    Manzarayı seyrediyordu... Aynı koyda ikinci ölüm

    Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sarp arazide yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, şelaleye ulaştı. Maryam Omarova'nın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni, sudan çıkarılıp, 2 saatlik çaba sonucu çevredeki doğa tutkunlarının da yardımıyla Kabak Koyu'na taşındı. Omarava'nın cesedi, burada hazır bekletilen cenaze aracına konularak, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, Azeri turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Faralya Mahallesi'nin muhtarı Hasan Karabulut, "Aladere Şelalesi'nde üzücü bir kaza yaşandı. Azeri bir turist şelaleye düşüp, yaşamını yitirdi. Burası sarp, ulaşılması zor bir bölge. Tatilcilere, bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye eriyoruz" dedi.

    Manzarayı seyrediyordu... Aynı koyda ikinci ölüm


    HAMİLE KADIN DA AYNI KOYDA DÜŞÜP, ÖLMÜŞTÜ

    Öte yandan Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda, 18 Haziran'da, Kelebekler Vadisi'ndeki deniz tarafındaki kayalıkların üzerinden özçekim yapmak isteyen 7 aylık hamile Semra Aysal (32), dengesini kaybedince düşüp, yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: muğla , ölüm
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri