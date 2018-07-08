Manzarayı seyrediyordu... Aynı koyda ikinci ölüm!

Azeri Maryam Omarova, 6 Temmuz Cuma günü, bir grup arkadaşıyla Faralya Mahallesi, Kabak Koyu'na kamp yapmak için geldi. Kampın 2'nci gününde, dün saat 17.00 sıralarında Omarova, koyun yukarısındaki Aladere Şelalesi'ne tırmandı. Omarova, kayalıklarda yürüyüş yapıp, manzarayı seyrederken, bir anda dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metreden şelalenin döküldüğü yere düştü. Bu sırada bölgede tırmanış yapan başka bir turist, genç kadının düştüğünü fark edip, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.







Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sarp arazide yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, şelaleye ulaştı. Maryam Omarova'nın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni, sudan çıkarılıp, 2 saatlik çaba sonucu çevredeki doğa tutkunlarının da yardımıyla Kabak Koyu'na taşındı. Omarava'nın cesedi, burada hazır bekletilen cenaze aracına konularak, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, Azeri turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Faralya Mahallesi'nin muhtarı Hasan Karabulut, "Aladere Şelalesi'nde üzücü bir kaza yaşandı. Azeri bir turist şelaleye düşüp, yaşamını yitirdi. Burası sarp, ulaşılması zor bir bölge. Tatilcilere, bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye eriyoruz" dedi.









HAMİLE KADIN DA AYNI KOYDA DÜŞÜP, ÖLMÜŞTÜ



Öte yandan Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda, 18 Haziran'da, Kelebekler Vadisi'ndeki deniz tarafındaki kayalıkların üzerinden özçekim yapmak isteyen 7 aylık hamile Semra Aysal (32), dengesini kaybedince düşüp, yaşamını yitirmişti.