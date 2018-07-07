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    Manzara izlemeye gitmişti... El frenini çekmeyi unutunca...

    AA
    07.07.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Edirne'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, Meriç Nehri'ne düştü.

    Alınan bilgiye göre İsmail İnce, manzara izlemek için otomobiliyle Meriç Nehri kenarına gitti.

    Nehir kenarına park ettiği otomobilinden bir süre sonra balık tutanlarla sohbet etmek için inen İnce, otomobilin nehre doğru hareket ettiğini görünce el frenini çekmek için hamle yaptı ancak hızlanan arabayı kontrol etmeyi başaramadı.

    Manzara izlemeye gitmişti... El frenini çekmeyi unutunca...Nehre düşen otomobil suya gömüldü.

    Manzara izlemeye gitmişti... El frenini çekmeyi unutunca...
    Otomobilin nehirden çıkarılması için de uzun uğraşlar verildi.

    Manzara izlemeye gitmişti... El frenini çekmeyi unutunca...
    Suya giren bir balıkçının, arabanın kırdığı camından halatı bağlaması sonucu otomobil sudan vinç yardımıyla çıkarıldı.

    Etiketler: Edirne , el freni
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