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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.12.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor! Sayı sürekli artıyor…

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Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor! Sayı sürekli artıyor…

Genelev patroniçesi olarak tanınan Manukyan’ın mirasından pay alabilmek için 20 kişi daha başvuru yaptı. Tek mirasçı Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olup olmadığının tespiti istendi.

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak için 16 kişinin açtığı davada mirasçı sayısı 36'ya çıktı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın ilk duruşmasına, dev mirastan pay isteyen bir kısım davacı ile avukatları katıldı. Davacıların vekili Oktay Köse, "Ankara'ya yazılan yazının cevabı beklensin" dedi.

Sabah gazetesinden Ali Oktay’ın haberine göre;  Mahkeme de halen tek mirasçı görünen Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olup olmadığının tespiti için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazının cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan dava açıldığını duyan ve Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden 16 kişi dışında mirasçı sayısı arttı. 16 davacının dışında 20 kişi daha Manukyan'ın mirasından pay alabilmek için davaya müdahil oldu.

Matild Manukyanın dev mirasına 16 talip
Matild Manukyan'ın dev mirasına 16 talip

'TEDBİR İSTEYECEĞİZ'

Avukat Oktay Köse duruşma çıkışı "Kerope Çilingir, Manukyan'ın mirasçısı değil. Bütün miras Susan Chah Mouradian'ındır. Duruşmaya gelenler de Susan Chah Mouradian'ın mirasçılarıdır. Biz Kerope Çilingir'in Manukyan'ın mirasçısı olup olmadığının tespitini istedik. Müvekkillerim Bağçivan sülalesinin de Manukyan'la olan akrabalığı kanıtlanacak. Yazı geldikten sonra Manukyan'ın yurtiçi ve yurtdışındaki tüm menkul ve gayrimenkullerine tedbir konulmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

EŞİT PAY TALEBİ

KEROPE Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için bir süre önce dava açmıştı. Dava dilekçesinde 16 kişinin Armenak Chah Mouradian ve kızı Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matild Manukyan) ile Susan Chah Mouradian ve kızı Gülnaz Bağçivan'ın yasal olarak mirasçıları olduklarını iddia etmişlerdi. 16 davacı, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler vs.'nin tereke idaresince Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi.

 

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