Mantardan mı? 107 yaşında hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Topladıkları mantarları yiyen 107 yaşındaki Eşe Uslu, kızı, damadı ve 2 torunu rahatsızlanmaları üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan aile bireylerinden Uslu, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Diğer 4 kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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