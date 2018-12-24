Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e ziyaret
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret eden Yavaş, çıkışta açıklama yaptı. Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bununla ilgili kısa bilgiler verdik" dedi.
Kampanyayla ilgili ise Yavaş, "Bugün Anıtkabir’i ziyaret ettik. Hem CHP İli Başkanı ve yöneticileri hem İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Yavaş, "Başka partilere de gidecek misiniz?" sorusu üzerine Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarını da ziyaret edeceğini açıkladı.
AKŞENER'İ DE ZİYARET ETTİ
Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Yavaş, “Hep birlikte sevineceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ankara’yı Atatürk’ün bize emanet ettiği şehir olarak layık olduğu yere getirip hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.
Akşener de ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, “Başaracağınıza inanıyorum. Haksızlığa uğramıştınız. Ankara’da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine inanıyor” şeklinde konuştu.
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