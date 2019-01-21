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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.01.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş'tan Karamollaoğlu'na ziyaret

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Mansur Yavaş'tan Karamollaoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleşen kabulünde, Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kapılarının her zaman açık olduğunu, konuşarak, diyalog içinde meselelerin çözülmeye çalışılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Maalesef bazı çevreler, seçimi hasımlar arasında yapılan bir mücadele gibi göstermeye çalışıyor. Biz de diyoruz, seçim hasımlar arasında yapılan bir mücadele değil, olsa olsa rakipler arasında yapılan bir mücadeledir. Seçimden başarıyla çıkanı da o başarıyı gösteremeyenler tebrik etmelidir. Bundan daha güzel bir yaklaşım olmaz." diye konuştu.
 
Ziyaretin önem taşıdığını kaydeden Karamollaoğlu, seçime giderken kutuplaşmayı adeta zirveye çıkarmak için çaba gösterenlere hayret ettiğini belirtti. 
Karamollaoğlu, "Bu memleket bizimse hele ki bu memlekette son zamanlarda gündeme getirildiği gibi beka sorunu varsa her şeyden önce bizim birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmadan mümkün olduğunca kurtulmaya ihtiyacımız var." dedi. 

"ADAY ÇIKARMAYACAKSANIZ DESTEK İSTERİZ"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş ise Saadet Partisinin geçen seçimde Millet İttifakı'nın ortaklarından olduğunu hatırlatarak, bu defa böyle bir ortaklık kurulmadığını, Karamollaoğlu'na saygılarını sunmak ve adaylığını ifade etmek için ziyarete geldiklerini söyledi.

Mansur Yavaş, "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz. Bu nedenle sizi ziyaret etmek istedik." diye konuştu.

Görüşmenin ardından da basın mensuplarına açıklamada bulunan Yavaş, Karamollaoğlu ile ülkenin sorunlarına ilişkin sohbet ettiklerini belirtti.
 
Bir basın mensubunun, "Mehmet Özhaseki'nin FETÖ konusunda açıklamaları oldu. 'Zamanında duygusallığımızdan, yardımseverliğimizden yararlandılar. Biz de onlara yardım ettik' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamasını?" sorusuna Yavaş, "Bunları kendisine sormanızı isterim. Beni ilgilendiren bir konu değil." yanıtını verdi. 

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