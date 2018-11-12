Mansur Yavaş’la ilk temas
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Mansur Yavaş’la ilgili “İYİ Parti Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim” sözlerinin ardından ilk resmi temas bugün gerçekleştirilecek.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Yavaş’ı ofisinde ziyaret edecek. Ağıralioğlu, Hürriyet’e şunları söyledi: “Mansur Bey, İYİ Parti’nin siyaset vizyonunu temsil edecek, kuvvetli ve başarılı bir isim. Öncelikle kendisini dinleyip adaylık düşünüyor mu öğreneceğiz. Telefonda da görüştük ancak şartlar çok hızlı değişiyor. Adaylık değerlendirmesinden sonra kendisine söyleyeceğimiz sözlerimiz var. Yavaş’ın İYİ Parti’de siyaset yapmasından şeref duyarız.” İYİ Parti’nin eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u Ankara adayı göstereceği iddiası da gündemde.
İlk yerel seçim sınavını vermeye hazırlanan İYİ Parti, ‘dürüst, liyakatli ve tanınır’ adaylarla yola çıkmayı hedefliyor. Akşener’in talimatıyla Türkiye 27 çalışma bölgesine ayrıldı. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, GİK üyeleri ve kurucu üyelerden oluşan heyetler kendi seçim bölgesindeki tüm illeri ziyaret edecek.
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