Mansur Yavaş’ın adaylık başvurusu yapıldı
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylık başvurusunu yaptı.
Ankara İl Seçim Kurulu’na partililerle birlikte gelen Güvener, burada yaptığı açıklamada, “Ankara’nın 25 yıldır özlemini duyduğu, yaşanacak, huzurun, bereketin, başkenti Ankara’yı Cumhuriyet’in başkentini dünya başkentleri arasında ön plana çıkaracak adayımız Sayın Mansur Yavaş yola çıktı. Ankaramıza Türkiye’mize hayırlı olsun” dedi.
Ankara Valiliği'ne, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilgili yaptıkları başvuru hakkında da bilgi veren Güvener, şunları söyledi:
“Seçimler seçim yasamız ve Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu kararlar çerçevesinde uygulanmaktadır. 298 sayılı seçim yasası 1119 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla nerelere, ne zaman ilan verileceği, siyasi partilerin amblemiyle ne zaman propaganda yapılacağı belirlenmiş olmasına rağmen, seçimlere 30 gün kala siyasi parti amblemiyle ilan ve reklam verilmesi gerektiği halde AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın ve genel başkanının fotoğrafları AKP amblemiyle beraber Ankara’mızın ana caddelerinde dört günden beri asılmış bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın valiliğimize yaptığı müracaata rağmen bu yasak olan afişler kaldırılmamıştır. Valilik makamına yaptığımız bu müracaat bir an önce dikkate alınmalı bu haksız ve zamansız asılan propaganda malzemeleri bir an önce kaldırılmalıdır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle