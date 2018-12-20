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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş’a tam destek

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Mansur Yavaş’a tam destek

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini belirtti.

Paçaçı, “Sayın Yavaş’ın partimizi tercih etmesini arzu ettiğimizi belirtmiştik. İki seçim Ankara’dan belediye başkan adayı olmuş ve çok ciddi oy almıştır. Bugün gelinen noktada Yavaş CHP’nin Ankara adayı olmuştur. İYİ Parti olarak biz hem Yavaş’ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, CHP ile 21 ilde yapılan işbirliği sonrasında ilk Başkanlık Divanı’nı topladı. Paçacı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

MEHMET TOSUN BODRUM’U ALIR

“Arkadaşlarımız anlaştığımız 21 büyükşehirin alt belediyelerini, ilçelerini görüşmeye devam ediyorlar. Hangi ilçenin, hangi partiye bırakılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı bölgelerde gerek İYİ Parti’nin gerekse CHP’nin çok güçlü adayları olabilmektedir ve genel merkezlerin onayıyla, adaylığı veya aday adaylığı açıklanabilmektedir. Bodrum’da Mehmet Tosun yapılan kamuoyu araştırmalarında birinci gelen bir adayımızdır. Sayın Tosun’un yapmış olduğu aday adaylık başvurusu genel merkezimizce memnuniyetle karşılanmıştır ve öyle görünüyor ki, anlaşmalarla bunun sonuçlanmasını istemekteyiz. İYİ Parti’nin Mehmet Tosun’la Bodrum’u kesinlikle ve açık arayla alacağı görülmektedir.

SEÇİM YASAKLARINA UYSUN

30 Nisan’da YSK, yürütmenin başı olan başbakan, bakanlar ve milletvekillerine, yaptıkları yurtiçi gezilerinde, seçim propagandasıyla ilgili bazı sınırlamalar getirmiştir. 24 Haziran’da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Başbakanlık makamı kaldırılarak, yürütmenin başının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir. Sistem değişikliği sonrası YSK’nın seçimleri için yeni bir düzenlemeye gittiğini ve bu düzenlemede seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasında Cumhurbaşkanı’nı saymayarak, dışarıda bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı’dır. Seçim yasaklarına aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın da uyması zaruridir. Aksi takdirde adil bir seçim ortamından bahsedilemez. Bu düzenleme, diğer partiler aleyhine ve serbest rekabet ortamına büyük zararlar verecektir.” 

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