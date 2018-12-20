Mansur Yavaş’a tam destek
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini belirtti.
Paçaçı, “Sayın Yavaş’ın partimizi tercih etmesini arzu ettiğimizi belirtmiştik. İki seçim Ankara’dan belediye başkan adayı olmuş ve çok ciddi oy almıştır. Bugün gelinen noktada Yavaş CHP’nin Ankara adayı olmuştur. İYİ Parti olarak biz hem Yavaş’ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, CHP ile 21 ilde yapılan işbirliği sonrasında ilk Başkanlık Divanı’nı topladı. Paçacı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
MEHMET TOSUN BODRUM’U ALIR
“Arkadaşlarımız anlaştığımız 21 büyükşehirin alt belediyelerini, ilçelerini görüşmeye devam ediyorlar. Hangi ilçenin, hangi partiye bırakılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı bölgelerde gerek İYİ Parti’nin gerekse CHP’nin çok güçlü adayları olabilmektedir ve genel merkezlerin onayıyla, adaylığı veya aday adaylığı açıklanabilmektedir. Bodrum’da Mehmet Tosun yapılan kamuoyu araştırmalarında birinci gelen bir adayımızdır. Sayın Tosun’un yapmış olduğu aday adaylık başvurusu genel merkezimizce memnuniyetle karşılanmıştır ve öyle görünüyor ki, anlaşmalarla bunun sonuçlanmasını istemekteyiz. İYİ Parti’nin Mehmet Tosun’la Bodrum’u kesinlikle ve açık arayla alacağı görülmektedir.
SEÇİM YASAKLARINA UYSUN
30 Nisan’da YSK, yürütmenin başı olan başbakan, bakanlar ve milletvekillerine, yaptıkları yurtiçi gezilerinde, seçim propagandasıyla ilgili bazı sınırlamalar getirmiştir. 24 Haziran’da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Başbakanlık makamı kaldırılarak, yürütmenin başının Cumhurbaşkanı olduğu kabul edilmiştir. Sistem değişikliği sonrası YSK’nın seçimleri için yeni bir düzenlemeye gittiğini ve bu düzenlemede seçim yasaklarına uyması gereken makamlar arasında Cumhurbaşkanı’nı saymayarak, dışarıda bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı’dır. Seçim yasaklarına aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı’nın da uyması zaruridir. Aksi takdirde adil bir seçim ortamından bahsedilemez. Bu düzenleme, diğer partiler aleyhine ve serbest rekabet ortamına büyük zararlar verecektir.”
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