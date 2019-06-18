Mansur Yavaş’a senet davası
ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla “görevi kötüye kullanmak”, senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan son soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Mahkeme kararını yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Karar üzerine Yavaş, mahkemede hâkim karşısına çıkacak.
Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuş, suçlamalar Yavaş’ın avukatlık dönemine ilişkin olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden kovuşturma izni istenmişti. Verilen izin üzerine, dosya en yakın ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş, başsavcılık, iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollamıştı.
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