Mansur Yavaş yorumu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş ile ilgili olarak, “İYİ Parti’nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim” dedi.
İYİ Parti Çayyolu Temsilciliği’nin geleneksel kuru fasulye etkinliğine katılan Akşener, gazetecilerin soruları üzerine “Mansur Bey değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Mansur Bey’in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair benim bir bilgim yok. Mansur Bey ile ilgili olarak benim şahsen atılmış bir adımım yok. Kendisini çok değerli buluyorum. İYİ Parti’nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim. Anahtar cümle, ‘İYİ Parti’nin Ankara adaylığını’ tercih etmesini çok isterim” dedi.
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