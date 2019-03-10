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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.03.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş: Teröriste 'gerilla' demeyiz

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Mansur Yavaş: Teröriste 'gerilla' demeyiz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz." dedi.

Yavaş, partisinin Pursaklar'daki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'da belediye başkanının iktidar partisinden olmasının 17 yıldır kente fayda sağlamadığını belirtti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in projelerini hayata geçirirken tek başına karar aldığını, kendisinin ise vatandaşa sormadan bir yatırımda bulunmayacağını anlatan Yavaş, "Yanlış bir şeydi, çok eleştirdik ama dinletemedik. Ankapark ile Çinlileri, yurt dışından yıllarca ağaç getirerek, Hans'ı ve George'u zengin etti. Oysa Ankara'nın civarı her türlü bitki ve çiçek ekilmeye elverişlidir. Çiftçi Ahmet, Mehmet, Kemal amcalar var iken, niye elin Alman'ını zengin edelim? 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. İlk geldiği zaman fidanları dikseydi, 25 yılda her tarafımız orman olurdu." diye konuştu.
Kızılay-Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak metro hattının Pursaklar'dan geçeceğini vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinde bu hattı hizmete sokacağını ifade etti.

Pursaklar'daki sorunları çözerek, yaşam standardını yükselteceklerine işaret eden Yavaş, "Yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Onların servis ücretini belediye olarak biz ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler vasıtasıyla okuldan geri kalan zamanlarda öğrencilerin çok iyi yetişmesini sağlayacağız. Kütüphane, kreş, ailelerin oturabileceği bir yeşil alan yok. Adeta burası otele dönmüş. Proje denildiği zaman beton anlıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"İFTİRALARA BAŞLADILAR"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşın içerisine çıkıp, gezmeye cesaret edemediğini öne süren Yavaş, şunları söyledi:

"Salon toplantıları ile işi geçiştiriyor. Bir çıksa Ankara'nın içerisine vatandaşların dertlerini daha iyi görecek. Çıkamayınca gördüler ki seçimi kaybediyorlar. Sonrasında ise Mansur Yavaş, 'Belediyelere PKK'lıları alacak', diye iftiralara başladılar. Bizlere yakışan iftira atın. PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz. Bunu dedikten sonra da sanki başkası söylemiş gibi kendi söylediğini yasaklatan dünyada bir başka örnek yoktur."

Yavaş, korumalarının olmadığını belirterek, "Bana direkt ulaşabilirsiniz. Bu arkadaşımızda (Özhaseki) bir alışkanlık var. Programlara 15-20 tane devletin koruma polisi ile gidiyor. Önce toplantı yapacağı salonları polis köpekleri arıyor. Arkasından içeri girdiği zaman bir de 'yaklaşmayın' diye şerit koyuyorlar. Yarın o makama gelirse, hanginiz derdinizi anlatabileceksiniz? Boş laflara inanmıyoruz. Ankara'ya bereket ve huzur getireceğimize inanıyoruz." dedi.
Etkinliğin ardından Pursaklar İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yavaş'a, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Burgaz eşlik etti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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