Mansur Yavaş kimdir kaç yaşında ve nereli?

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra Nursen Yavaş ile nikah masasına oturdu. 1986 yılında Beypazarı’na döndü ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 1989-1994 yılında Belediye Meclis Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında seçimleri yüzde 51 oy oranı ile kazandı ve Beypazarı Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, yüzde 27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Türkçe’nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görüldü.

Mansur Yavaş, 2019'daki belediye seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.