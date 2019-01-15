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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş kimdir kaç yaşında? CHP Ankara BB Başkanı adayı

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Mansur Yavaş kimdir kaç yaşında? CHP Ankara BB Başkanı adayı

Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesinin ardından merak konusu oldu. Daha önce Beypazarı'nda belediye başkanlığı yapan Mansur Yavaş, geçtiğimiz dönemlerde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılmıştı. Peki, Mansur Yavaş kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylar

Mansur Yavaş, CHP'nin bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. Peki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

CHP'NİN ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Eski Beypazarı Belediye Başkanı ve 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Yavaş'ın kim olduğu, son günlerde basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İşte, Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi...

Mansur Yavaş, 1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra, yerine getirdiği vatani görevi sırasında Nursen Yavaş ile evlendi. Askerliğini tamamladıktan sonra 1986 yılında, Beypazarı’na dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclisi Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu ancak kazanamadı. Serbest avukatlık ve meclis üyeliğine devam eden Yavaş, 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez adaylığını koydu ve %51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde %55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, %27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yavaş bu seçimde %43.83 oy aldı.

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