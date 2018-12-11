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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
11.12.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile görüştü... İYİ Parti’den adaylığı reddetti

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile görüştü... İYİ Parti’den adaylığı reddetti

CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimler için işbirliği görüşmelerinde son üç gündür trafik başdöndürücü bir şekilde devam ediyor.

Son olarak haftasonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelmiş ancak görüşmede Balıkesir ve Ankara ileri ile ilgili bir tıkanma yaşanmıştı. Krizin aşılması için çözüm arayışı iki gün boyunca sürdü. Her iki parti adına görüşmeleri yürüten genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın Pazar günü yeniden başladığı çözüm arayışına pazartesi günü de devam etti.

YAVAŞ İSMİNDE ANLAŞTILAR

İlk olarak Pazartesi günü, sabah saatlerinde bir araya gelen Salıcı ve Aydın, TBMM’deki Bütçe görüşmeleri sürerken, akşam saatlerinde bir kez daha buluştu. Bu görüşmede Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması, CHP’nin de bu adayı desteklemesi konusunda uzlaşıldı. Konu liderlere iletildi.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bütçe görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’nda bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Meclis’teki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu burada Salıcı ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir süre görüştü. Ardından TBMM’den ayrılan Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e geçerek burada Yavaş ile bir araya geldiği öğrenildi.

YAVAŞ REDDETTİ

Görüşmede Kılıçdaroğlu, iki partinin üzerinde uzlaştığı formülü Yavaş’a aktardı. Ancak Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olmayı reddettiği öğrenildi.

YENİ İSİM ARAYIŞI

İki partinin kurmayları bu sabah bir araya gelerek yeni isimler üzerinde görüşecek. Görüşmede, Metin Özaslan ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri üzerinde yeniden uzlaşı aranacağı konuşuluyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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