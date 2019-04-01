Mansur Yavaş: Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur
Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Ankara’da huzur kazanmıştır. Ankara’da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir.Bizler rövanşa, kavgaya, kine gelmiyoruz demiştim. Nefret dilini uzak tutacağız, hiçbir ayrım yapmadan bu şehiri ileriye taşıyacağız. Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Ankaralıların alın teriyle ortaya çıkan bu başarıyı hizmetle yücelteceğiz. Kinimiz, nefretimiz yoktur.
HUKUKTAN AYRILMAYACAĞIZ
Ankara’daki hemşehrilerimiz rahat uyku çeksinler. Kimsenin ekmeği, aşı ile oynamayacağız. Taşkınlık yapacak olanlara fırsat da vermeyin imkan da. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun herkesin belediyesi olacak. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasiyi, çoğulçuluğu, huzur, kardeşlik, adil yönetim yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Şeffalıktan alsa taviz vermeyeceğiz, hukuktan ayrılmayacağız."
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