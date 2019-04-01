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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş: Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur

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Mansur Yavaş: Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Ankara’da huzur kazanmıştır. Ankara’da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir.Bizler rövanşa, kavgaya, kine gelmiyoruz demiştim. Nefret dilini uzak tutacağız, hiçbir ayrım yapmadan bu şehiri ileriye taşıyacağız. Bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Ankaralıların alın teriyle ortaya çıkan bu başarıyı hizmetle yücelteceğiz. Kinimiz, nefretimiz yoktur.

HUKUKTAN AYRILMAYACAĞIZ

Ankara’daki hemşehrilerimiz rahat uyku çeksinler. Kimsenin ekmeği, aşı ile oynamayacağız. Taşkınlık yapacak olanlara fırsat da vermeyin imkan da. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun herkesin belediyesi olacak. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, sadece işimizi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasiyi, çoğulçuluğu, huzur, kardeşlik, adil yönetim yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Şeffalıktan alsa taviz vermeyeceğiz, hukuktan ayrılmayacağız."

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