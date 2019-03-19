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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
19.03.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş hakkında yeni suç duyurusu

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Mansur Yavaş hakkında yeni suç duyurusu

ANKARA'da Necmettin Kesgin, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, 'suçu bildirmeme', 'işlenmiş bir suça ilişkin delil ve eserleri bildirmemek' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş'ın, hakkında 'sahte senet' ile icra takibi yaptığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu Necmettin Kesgin, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Kesgin, daha önce sahte senet ile icra takibi yaptığı gerekçesiyle kötü niyet tazminatına çarptırılan ve 'mükerrer tahsilat' yaptığı gerekçesiyle de hakkında başka bir dava açılan Yavaş hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Yavaş'ın 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği bilgisayarın imaj kopyasının alındığı, incelemede çocuklara ilişkin müstehcen görüntüler tespit edildiği, bilgisayarın tekrar Yavaş'a iade edildiği belirtildi. Soruşturmada, bilgisayarın S.D. adlı kadına ait olduğu, bu kişinin bilgisayarı 2014 yılında savcılığa teslim etmesi için Avukat Haluk Bayram'a teslim ettiği, Bayram'ın ise bilgisayarı savcılık yerine Yavaş'a götürüp teslim ettiği ileri sürüldü. Yavaş'ın, 2015 yılında aldığı bilgisayarı 2017 yılına kadar elinde bulundurduğu, TCK 226'ncı maddeye göre müstehcen görüntü ürünlerini ülkeye sokan, çoğaltan, satan, nakleden, bulunduran kişinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırıldığına vurgu yapıldı.

Yavaş'ın, müstehcen görüntü olduğunu bildiği halde söz konusu bilgisayarı 2015-2017 yılları arasında Kesgin'e şantaj yapmak için elinde tuttuğu ileri sürülen dilekçede şöyle denildi:

"Bu sebeple Mansur Yavaş'ın ifadesinin alınarak TCK 226'ncı maddesine göre dava açılmasını, kendisine ait olmadığını kabul ettiği bilgisayarın ise S.D.'ye teslim edilmesi için adli emanete alınmasına karar verilmesini, ayrıca elinde bilerek suç aletini ve delilini bulundurması nedeniyle TCK 284'üncü maddesine göre, 2014 yılından beri işlenmiş olan bir suçu bildirmediği için de TCK 278'inci maddesine göre dava açılmasını talep ederim."

MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk ise söz konusu suç duyurusu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Hakkında 'sahtecilik', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından mahkumiyet kararı bulunan ve halen çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmaktan yargılaması devam eden Necmettin Kesgin'in, Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş hakkında bir süredir yapmış olduğu iftiralarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çocuk pornosu görüntülerini bulundurmaktan hakkında yapılan yargılama dosyasının duruşmasına katılıp savunmasını orada yapacağına, Sayın Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek yeni iftira kampanyasının bir figürü haline gelmiştir. Oysa ki, suç duyurusuna konu bilgisayarla ilgili olarak sanık Necmettin Kesgin, yargılandığı bir diğer dosya olan 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/270 esaslı dosyanın yargılamasında, bu bilgisayarın kendisine ait olduğunu beyan etmiş ve kabul etmiştir. Sanık Necmettin Kesgin’in asıl amacı üzerine atılı suçlardan mevcut siyasi ortamı da kullanarak, siyasi iktidarın desteğini almak suretiyle yargı makamlarını etkileyerek bu suçlardan kurtulmaktır. Ancak; uzunca bir süredir müvekkilimin karşısında aday olan Mehmet Özhaseki ve mensubu olduğu siyasi partinin bazı yöneticileri, ellerindeki iktidar gücünü de kullanarak ve yargı organlarını da araçsallaştırarak, müvekkilim hakkında kriminal kişiliği ortada olan bir kişinin iddialarını gerçekmiş gibi topluma aksettirerek çirkin bir seçim kampanyası yürütmektedirler."

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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