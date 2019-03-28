Mansur Yavaş, ATO Toplantısı'nda konuştu
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış" dedi.
Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 28. Dönem 12. Meclis Toplantısı'na katılan Yavaş, Ankaralı esnafın taleplerini belirlemek için yaptıkları ankette ekonomik kalkınmanın ilk sırada yer aldığını söyledi.
Ankara ticaretini canlandırmak için ATO'nun da ortak olduğu fuar alanı projesini bitireceğini vurgulayan Yavaş, "Fuar alanını bitirdiğimiz zaman istihdam sağlanacak. Çubuk, Pursaklar ve Akyurt'ta onlarca otel inşa edilecektir. Fuar alanında da insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkanı doğacak" diye konuştu.
Siteler esnafının üretim yapabilmesi için yeni alanlar oluşturacağını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne alacakları ürünlerde yerli üretim olma şartını arayacaklarını aktardı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de katıldığı programda, ATO Başkanı Gürsel Baran katılımcılara ve Yavaş'a teşekkür etti.
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