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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA), İHA
08.04.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Mansur Yavaş Ankara'da görevi devraldı

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Mansur Yavaş Ankara'da görevi devraldı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Adliyesi’ne gelerek mazbatasını aldı. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle Mustafa Tuna'dan görevi devraldı.

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  • Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
  • Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
  • Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
  • Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbata aldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil” dedi.

Ankara Adliyesinde mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmetlerde adalet ve liyakatı ön planda tutacaklarını söyledi. Ankaralıların Ankara’da yaşamaktan keyif alacaklarını belirten Mansur Yavaş, “Bugün mazbatamızı alıp görevimize başlayacağız. Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirdi, buna layık olmaya çalışacağız.

Ankara’yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Gelişmiş ülkelerin başkentleri ile yarışan bir Ankara’yı hep birlikte başaracağız. Ankaralılar da Ankara’da yaşamaktan daha fazla keyif alacaklar. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar ne de oy vermeyenler açısından bir ayrım söz konusu değil. Eşit bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacak. Darısı İstanbul için olsun” diye konuştu. 

Yavaş, devir teslim töreninin ardından Anıtkabir’e giderek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Yavaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne dönerek resmi olarak görevine başlamış olacak.

ANKARA'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle Mustafa Tuna'dan görevi devraldı.

Mustafa Tuna'nın konuşması şu şekilde:

Hayırlı uğurlu olsun. Güzel hizmetlere vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.

Mansur Yavaş sözlerine şu şekilde devam etti:

Çok teşekkürler sayın başkanım. Sayın Başkanım biz sizi Sincan’dan beri takip ediyoruz. Gerek mali disiplin yoluyla gerekse yaptığınız hizmetlerin farkındayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok güzel hizmetler yaptınız. Sizleri örnek alacağız. Adaletli davrandı, bunu bütün kamuoyu ile ilgili izledik. İnşallah bundan sonra da kendisinin değerli fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Kendisinden devir almaktan da ayrıca çok çok mutluyum.

Mansur Yavaş Ankarada görevi devraldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş devir teslim töreni sonrasında, ''Şu an itibariyle göreve başlamış bulunuyoruz. Bundan sonra gece gündüz demeden ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü programın içerisinde 15.30'da Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Oradan yürüyerek belediyeye geleceğiz. Burada bir konuşma, tören yapacağız.

İnşallah yarın sabahtan itibaren de işimizin başında olacağız. Mesai arkadaşlarımın hiçbirinin tedirgin olmasına gerek yok. Bundan sonra aynı şekilde kimseyi ötekileştirmeden bütün Ankara'yı kucaklayarak, oy versin vermesin bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz.'' dedi.

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