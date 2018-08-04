11 saat 29 dakikalık derecesiyle Bengisu, Manş’ı geçen en hızlı Türk kadını unvanını da aldı. Önceki gece İngiltere saatiyle 03.00’te İngiliz kıyısındaki Dover kentinden suya giren Avcı, 11 saat 29 dakika sonra 14.44’te Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez’e ulaştı. Sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında değişen suda genç sporcu 36 kilometre aralıksız yüzdü. Bengisu yüzerken kendisine, takipçi teknede mentörü ve annesi Messeret Avcı da eşlik etti. Manş’ı geçtikten sonra Türk bayrağı ile poz veren Bengisu Avcı duygularını Hürriyet ile paylaştı:

3 AKÜLÜ SANDALYE İÇİN

“Çok mutlu, gururlu ve yorgunum. Atatürk’ün izinde bir Türk kızı olarak bayrağımızı Fransa’da dalgalandırmak benim için bir onur. 2 yıldır bu geçişe hazırlandım, geçen sene başarısız oldum, yılmadım bu sene başardım. Yüzerken hep ailemi, arkadaşlarımı, bana destek verenleri, beni düşünenlerin isimlerini aklımdan tek tek sayarak zorluklara dayandım. Özellikle son etap, akıntı sebebiyle en zoruydu. 9’uncu saatte kıyıya çok yakın olmama rağmen akıntıyla boğuşmak zamanımı aldı. Bu geçiş aynı zamanda TOFD Omurilik Felçlileri Derneği için 3 akülü tekerlekli sandalye amacıyla yüzüldü. Şuan 4 bin TL’ye ulaştık ancak hâlâ bağışa ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyorum. Burada sayamadığım onlarca kişiye, destekleri ve takip ettikleri için onlarca teşekkürler, inanın hepsini hissettim.”

HEDEF KUZEY DENİZİ

Bengisu Avcı derecesiyle Manş’ı en hızlı geçen Türk kadını unvanını alarak tarihe geçti. 1875’ten günümüze 1521 kişinin bireysel olarak geçmeyi başardığı Manş Denizi’ni daha da önce takım halinde değişmeli yüzen 5 Türk ekibi bu başarıyı elde etti. Bengisu Avcı istatistiki bilgileri şöyle paylaştı: “Türkiye’den şu ana kadar 13 solo geçiş olmuş. Bunların 3’ü benimle birlikte, kadın yüzücü. En hızlı Türk 1976’da 9 saat 2 dakika ile Erdal Acet. İlk kadın ise 1979’da 15 saat 47 dakika ile tamamlayan Nesrin Olgun Arslan.” Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, yüzme sporuyla 6 yaşında tanıştı. Bugüne kadar açık su yarışlarında birçok derece elde etti. Bundan sonraki hedefleri aralarında Kuzey Denizi, Amerika ve Cebeli Tarık Boğazı’nın da bulunduğu Yedi Okyanus Parkuru bulunuyor.

NEDEN ZOR?

Dalga boyları 2 metreyi aşabiliyor. Kuvvetli gelgit akıntıları görülüyor.

Sis çöküyor. Hava anında soğuyor, sağanak yağmur başlayabiliyor. Yüzmenin 5-6 saati geceye rastlıyor, hava 11 dereceye kadar düşüyor.

Termal koruyucu veya yüzmeyi kolaylaştıran giysiler yasak. Sadece standart mayo, gözlük ve bone kullanılabiliyor.

Sporcular jel gıdalarla beslenebiliyor. Geçiş boyunca tekneye dokunmak yasak.

Günde 600 tanker ve 200 gemi ile dünyanın deniz trafiği en yüksek bölgelerinden. Deniz anaları, yosun grupları ve irili ufaklı yüzen atıklarla karşılaşma ihtimali yüksek.