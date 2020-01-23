Manisa’daki deprem İstanbul’da neden hissedildi? Fayın bir ucu İstanbul’da mı?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22.22'de 5.4 büyüklüğünde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa, Balıkesir gibi bir çok ilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi 22.25'te aynı noktada 4.4 büyüklüğünde bir artçı kaydedildiğini açıkladı.

"ORADA HALA BİR GERİLİM VAR"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

"Manisa-Akhisar bölgesinde bir gerginlik birikimi vardı. Bu birikimin 5,5 ile 6.15 arasında bir deprem oluşturmasını bekliyordum. 4.1 seviyesinde küçük öncüllleri de 2017’de olmuştu. Bu son depremde gerginliğin tamamını boşaltmadı. Orada hala bir gerilim var. Ama bu orada bir deprem beklediğimiz anlamına gelmez.

"İSTANBUL'UN SADECE DEPREME DUYARLI BÖLGELERİNDE HİSSEDİLDİ"

İstanbul’da hissedilmesi gayet normal, özellikle sığ depremlerde göle atılan bir taşın dalga etkisi gibi bir etki oluşur. Depremin etkisi dalga dalga hissedilir. Yayılan bu dalgalar da hissediliyor. Depremin olduğu yer İstanbul’a 300-400 kilometre uzakta. Fayın bir ucu Akhisar’da bir ucu İstanbul’da diye yorumlamak çok yanlış olur. Zaten İstanbul’un sadece depreme duyarlı bölgelerinde hissedildi.

Ankara’daki deprem bizim ‘küçük boyutlu’ dediğimiz depremlerden biri. O bölgede bir bindirme kuşağı, yani ters kırık var. O kırığın 25 kilometre batısında oldu bu deprem. Orada daha önce belirlenmiş bir kırık yoktu. Bu açıdan biraz sürpriz oldu. Ankara Türkiye’nin deprem açısından en güvenli bölgelerinden biri. Bu son depremlerin meydana gelmesinde de olağandışı bir durum görmüyorum."

PROF. DR. BARIŞ: "DEPREM ÜLKESİYİZ, 15 RİSKLİ BÖLGE VAR"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Şerif Barış ise Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ankara ve Manisa’daki depremler birbirinden bağımsız ve olağan depremler. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu gösteriyor. Biz hep söylüyoruz ama insanlar bu depremlerin sanki büyük bir depremin büyük depremin habercisi olduğu gibi bir yoruma gidiyorlar. Bu doğru bir yorumlama değil. Yapılacak olan şey Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle depreme karşı gerekli önlemleri almak, zararı azaltmak için çalışmaktır.

Akhisar’daki ve Ankara’daki depremler, orta büyüklüklü depremler. Bu bakımdan bizim için olağandır. Fay kuşaklarında olması gereken depremlerdir. Fay zonlarında birden fazla fay vardır. Bunlar küçük ve orta büyüklükteki depremlerle kırılır. Ancak ana fayın kırılmasına etki etmez. Bu nedenle büyük depremin oluşmasını engellemez. Küçük depremlerin olması büyük depremi engellemez.

1969’da Manisa Demirci’de 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu, sonra Alaşehir’de 6.5 büyüklüğünde, yine 1970’de Demirci’de 5.6, 1994’te Manisa’da 5.1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Son depremler de yine bu kuşakta meydana geldi. Manisa bir fay bölgesi. Ben depremin bu büyüklükte kalacağını bekliyorum. Akhisar’daki depremin İstanbul’da hissedilmesinin temel sebebi depremin derinlik durumuyla ilgili. İstanbul’un yumuşak zeminli bölgelerinde daha yoğun hissedilmiştir.

Ankara’daki depremler ise olağan depremler. Çok büyük bir deprem beklentisine girilmemesi gerekir. Bunların dışında Türkiye’nin15 farklı bölgesinde 7’den büyük her an deprem olma ihtimali çok yüksek. Bu bölgelerin detaylarını söylemek uygun olmaz."