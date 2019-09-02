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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.09.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Manisa'da üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 17 yaralı

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Manisa'da üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 17 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde, üzüm işçilerinin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kula’nın Öküz Tepesi mevkisinde meydana geldi. Çarıkbalallı Mahallesi’nden aldığı üzüm işçilerini Alaşehir’e götürmek üzere yola çıkan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y7687 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Yüksel Ilgın ile 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 14’ünü ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne, 3’ünü de özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisada üzüm işçilerinin midibüsü devrildi: 17 yaralı

Toplam 26 kişinin bulunduğu belirtilen midibüsteki işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk. Şoför vites düşürmeye çalıştı; ama herhalde düşüremedi. Öküz Tepesi’nden şarampole uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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