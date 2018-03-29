Manisa’da SİT alanında kepçeli kazıya gözaltı

Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Murat Atılgan, mahalle sınırlarındaki 1’inci derece SİT alanı olduğu belirtilen arazide yasak olmasına rağmen iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark etti. Atılgan, iş makinesi operatörüne izninin olup olmadığını sordu.

İddiaya göre, operatör E.G., "Biz izin aldık" dedi. Arazide dolaşan Atılgan, lahit mezar parçalarına rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Operatör E.G. gözaltına alındı. Ekipler, kazı alanını da korumaya aldı. Kırılıp, parçalanan mezarlar ve mezar kapaklarıyla ilgili Manisa Müze Müdürlüğü’nden gelen arkeologlar çalışma yaptı.

Kepçenin, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, arazinin tapuda SİT alanı olmadığını, sadece Hazine arazisi olarak geçtiğini belirterek şöyle dedi:

"Oradaki askeriyenin bizden yol genişletme çalışması için talebi oldu. Bu talebi karşılamak için Türkmenköy Mahallesi Hamamyıkığı mevkiinde daha önceden Özel İdare ve Köy Hizmetleri toprak alımı yapıyordu. Biz de bu alandan yol yapım çalışması için dolgu malzemesi aldık. Burası tapuda SİT alanı olarak görülmüyor. Hazine’nin yeri olarak görülüyor. Büyükşehir Belediyesinin dozeri, 30 dakikalık bir çalışma yaptıktan sonra işini bitirdi. Ancak muhtarın jandarmaya bildirmesinin ardından operatörümüz karakolda ifade verdi. Sonra da serbest bırakıldı. Orada lahit çıktığı iddialarını da bugün Müze Müdürlüğü'nden gelecek yetkililer araştıracak."

Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise alanın 1’inci derece SİT alanı olduğunu kaydetti.



Türkmenköy Mahalle Muhtarı Murat Atılgan, "Öğle saatlerinde Alaşehir’e giderken bir kepçenin çalıştığını gördüm. 'Sizin izniniz var mı?' diye sordum, 'Biz izin aldık' dediler. Ben de o anda kırılan lahit parçalarını gördüm, jandarmayı aradım. Jandarma olay yerine gelerek müdahale etti ve çalışmayı durdurdu" diye konuştu.



ÖNCEDEN DE KAÇAK KAZILAR YAPILMIŞ

Türkmen Mahallesi eski muhtarı Tevfik Yılmaz ise "Mahallemizin Hamamyıkığı mevkii, 2002 ve 2005 yıllarında, İzmir Anıtlar Kurulu tarafından 1’inci derece SİT alanı ilan edildi. Burada daha önceden kaçak kazılar yapılmış, mezarlar çıkarılmıştı. Kazı yapanlar yakalanmıştı. Bunun üzerine Anıtlar Kurulu, SİT alanı ilan ederek, korumaya alınmıştı" dedi.