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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)-
11.11.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Manisa'da sır gibi olay! Her yerde aranıyor

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Manisa'da sır gibi olay! Her yerde aranıyor

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25) için 5 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

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  • Manisada sır gibi olay
  • Manisada sır gibi olay
  • Manisada sır gibi olay
  • Manisada sır gibi olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı bekar Bayram Çenesiz'in otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu.

Otomobili farları yanık, camları ve kapıları açık halde bulan amca Yüksel Çenesiz (46), çevreyi kontrol etti. Ancak yeğenini çevrede aramasına rağmen bulamayınca meraklanıp, jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayıp Bayram Çenesiz'in bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yatakları kontrol edilirken, bir sonuç alınamadı.

AFAD ile iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün 5'nci gününde de sürdü. Ancak muhtar Çenesiz'e ait herhangi iz ve bulguya rastlanmadı.

Öte yandan cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri, Köprübaşı, Gördes ve Demirci ilçelerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

YAKINLARI BULUNMASINI İSTİYOR

Oğlunun bulunması için yetkililere seslenen anne Hayriye Çenesiz (45), "Arıyoruz, ama haber yok. Kocaman adam nereye gitti. Bulunmasını istiyorum. Gören ve duyanlar, lütfen haber versin" dedi.

Amca Yüksel Çenesiz ise "Kimseyle husumeti yoktu. Kaçırılacak bir durumu da yok. Herkesin borcu olabilir ama Bayram'ın tehdit edilecek kadar bir borcu yoktu. Biz bu olasılığı düşünmüyoruz. Her konuyu değerlendiriyoruz.

Günün 24 saati, 'Süleyman' diye bir arkadaşı vardı, onunla gezerdi. Onun ifadesi alındı, serbest bırakıldı.

Devlet yetkililerine, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz gariban köylü vatandaşıyız. Çare bulamadık. Cumhurbaşkanımız sesimize kulak versin.

Ben amcasıyım elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresiz kaldık" dedi.

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