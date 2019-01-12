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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA (DHA)
12.01.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı

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Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sulama kanalı taşarken zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Manisa’da 3 gündür aralıklarla süren sağanak, bugün saat 06.00 sıralarında etkisini artırdı. Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi’ndeki 4309, 4310 ve 4311 Sokak üzerinden geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalı taştı. Tıkanan rögarların da etkisiyle zemin katta kalan çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını oldu.

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı
İtfaiye ekipleri baskın yaşanan 20 evden 31 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilen bazı yaşlı vatandaşların durumunu sağlık ekipleri kontrol etti. Bu kişilerden 27’si Manisa Öğretmenevi’ne, 4’ü ise Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi’ne yerleştirildi. Devlet Su İşleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve AFAD ekipleri bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı
''YARDIM BEKLİYORUZ''

Spil Mahallesi, 4309 Sokak üzerindeki evini su basan Şaban Çınar (52), "Halılar, dolaplarım, banyo ve tuvalet her yeri su bastı. Kimse dışarıya çıkamıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şu an içeride kurtarılmayı bekleyen 8-9 kişi var. Bu suyun buradan çıkarılması lazım. Şu an için devletimizden gelecek yardımı beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bu arada Manisa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Sayın Valimiz Ahmet Deniz’in başkanlığında emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ, DSİ, itfaiye tarafından Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) oluşturulan kriz merkezimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla su tahliyeleri yapılmış, yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarılmış, Yunusemre ilçemiz Spil Mahallesi’ndeki 31 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş ve Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşlarımızın güvenli evlere taşınmaları sağlanmıştır. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Manisa’da sağanak su baskınlarına yol açtı

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