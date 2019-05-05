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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA)
05.05.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Manisa'da otomobilde erkek cesedi bulundu

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Manisa'da otomobilde erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 çocuk babası Hüseyin A. (40) otomobilinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığı bildirildi.

Turgutlu Saman Pazar Yeri'nde tenekecilik yapan Hüseyin A., bugün saat 10.00 sıralarında Turgutlu Ovası, Çakal Azmağı mevkisinde 45 ZC 6379 plakalı otomobilde, bir arkadaşı tarafından hareketsiz halde kanlar içinde bulundu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde yanında bulunan av tüfeğiyle çenesinin altından vurulduğu belirlenen Hüseyin A.'nın öldüğü saptandı.

10 yıl önce eşinden boşandığı ifade edilen Hüseyin A.,'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Hüseyin A.'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

Manisada otomobilde erkek cesedi bulundu

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