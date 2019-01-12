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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
12.01.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Manisa'da metrekareye 203 kilogram yağış düştü

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Manisa'da metrekareye 203 kilogram yağış düştü

Manisa'da son 3 günde metrekareye 203 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Manisa'da 3 günden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi ve bazı ilçelerde nehir ve su kanallarının taşması sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerine su bastı.

Manisa Valiliğince oluşturulan kriz masası koordinasyonunda jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve itfaiye birimleri il genelindeki su taşkın vakalarına müdahale etti. Yapılan çalışmalar ve sel felaketinin bilançosuyla ilgili Manisa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "10 Ocak 2019 Perşembe günü sabah saatlerinden bu yana ilimizde bugün saat 15.00 itibarı ile metrekareye 203 kilogram yağış düşmüş, özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçeleri yağışlardan etkilenmiştir. Vali Ahmet Deniz başkanlığında GAMER'de oluşturulan merkezin koordinasyonunda jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve itfaiye birimleri ile 630 su taşkını vakasına müdahale edilerek, 180 kadar şahıs evlerinden tahliye edilmiş, bunlardan 35'inin öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğerlerinin güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Devlet Demir Yollarının Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta, tren yolu seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Yağış devam etmekte olup kurumlarımız tarafından yapılan gerekli çalışmalar da sürdürülmektedir" denildi.

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