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    Manisa'da katliam gibi kaza: 3 ölü!

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 07:11 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TA 7884 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki 45 VY 421 plakalı tıra çarptı.

    Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcular Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı. 

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Cesetler, olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Etiketler: manisa , kaza , trafik kazası , son dakika
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