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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa) (DHA)
22.06.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Manisa'da işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

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Manisa'da işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampa çıkarken geri kayarak park halindeki bir minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçtaki 13 işçi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.S. (50) yönetimindeki 45 J 4845 plakalı minibüs, rampa çıkarken geri kayarak, yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse yandan çarptı ve devrildi.

20 kişinin bulunduğu minibüste şoförle birlikte 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki 13 tarım işçisi ise kazada yaralandı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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