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Nurettin DOĞAN/DHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Manisa'da feci olay! Küçük kız seyir halindeki araçtan düştü...

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen 3 yaşlarındaki kız çocuğu, şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yürekleri ağızlara getiren olay, pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden otomobilin, sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobilden 3 yaşındaki kız çocuğu, yola düştü. Başka bir otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp, son anda durdu.

Şans eseri çocuğun ciddi yara almadığı olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, araçtan inen 3 kişi, koşarak düşen kız çocuğunu kucaklayarak otomobile götürüyor.

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