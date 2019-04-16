Manisa'da DEAŞ operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı…
Manisa’da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen zanlının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, örgütsel dokümanlar ve DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin, İstanbul'da 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısının bulunduğu değerlendiriliyor.
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