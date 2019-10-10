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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Manisa'da akılalmaz olay! Gözyaşlarına boğuldular

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Manisa'da akılalmaz olay! Gözyaşlarına boğuldular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşi boşanma davası açan Samet Açıkpazu (24), kiracı olarak oturduğu evi benzin döküp ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst katta oturan ev sahibi ile annesi dumandan etkilendi. Polis kaçan kocayı arıyor.

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  • Manisada akılalmaz olay Gözyaşlarına boğuldular
  • Manisada akılalmaz olay Gözyaşlarına boğuldular
  • Manisada akılalmaz olay Gözyaşlarına boğuldular
  • Manisada akılalmaz olay Gözyaşlarına boğuldular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre Subaşı Mahallesi Ay Sokak 119 numaradaki Hilmi Şabanoğlu'na ait 2 katlı binanın birinci katında kiracı olarak yaşayan Samet Açıkpazu'yu(24) eşi terk edip, boşanma davası açtı. Duruma sinirlenen Açıkpazu da saat 10.00 sıralarında evi benzip döküp, ateşe verdi.

Samet Açıkpazu kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sırasında üst katta oturan ev sahibi Kadir Şabanoğlu ile annesi Gülseren Şabanoğlu dumandan etkilendi.

Anne ve oğlu ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayı haber alıp, eve gelen Samet Açıkpazu'nun annesi Deniz Açıkpazu sinir krizi geçirdi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2019)
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