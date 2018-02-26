Manisa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah saatlerinde, Manisa merkezli İzmir, Ankara, Aydın ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde ’mahrem imamlar’ ileankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddia edilen, aralarında muvazzaf subay, polis ve sivillerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda H.İ., M.İ. ve F.D.’nin Manisa Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde, H.M.’nin Kocaeli’de, A.K. ve A.K.’nin Ankara’da, B.T.’nin ise İzmirde gözaltına alındığı belirtildi.



Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.



