Manifesto ne demek?
Gündemdeki haberler ardından ’manifesto’ kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Hem siyaset hem de sanat dalında kullanılan bir terim olan manifestonun; Sürrealizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu, Yenibütün Şiir Manifestosu gibi örnekleri var. Peki, manifesto tam olarak nedir?
Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca ise manifesto yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Manifesto, toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto ya da bildiri denmektedir.
TDK’nın (Türk Dil Kurumu) manifesto açıklaması şu şekilde:
1. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.
2. Bildiri.
3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.
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