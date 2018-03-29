Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mandalina için 2 pazarcıyı vuran emekli polis: 'Üzgünüm'

    Mandalina için 2 pazarcıyı vuran emekli polis: 'Üzgünüm'

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
    29.03.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    BURSA'da pazarda alışveriş yaparken mandalinanın istediği sıradan verilmediğini belirtip tartıştığı satıcı Ömer Dönmez’i ve Nuri Mutlu’yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol’un yargılanmasına başlandı. Ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen Erol, "Üzgünüm, özür diliyorum" dedi.

    Olay, geçen Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere pazar yerinde meydana geldi. Polis memuru olarak görev yaparken iki sene önce emekli olan Gürkan Erol (47), pazarda Ömer Dönmez'e (36) ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra bir kilo satın almak istedi. Bu sırada Erol, mandalinaların istediği yerden verilmediğini gerekçe göstererek Ömer Dönmez ve arkadaşı Nuri Mutlu (42) ile tartıştı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ruhsatsız tabancasını çıkartan Gürkan Erol, tezgahta satış yapan Ömer Dönmez'i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu'yu ise ayaklarından yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yakalanan Gürkan Erol ise tutuklandı.

    Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’ten ömür boyu, ’kasten yaralamak’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gürkan Erol’un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya koltuk değnekleriyle gelen Nuri Mutlu, Gürkan Erol’dan şikayetçi oldu.

    Gürkan Erol ise satın almak istediği mandalinanın istediği sıradan verilmemesi nedeniyle Ömer Dönmez ile tartıştığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyledi. Gürkan Erol, "Bana sopa ile saldırdılar. Dövdüler. Kendimi korumak için silahımı çekip, rastgele ateş edince ikisini yaraladım. Üzgünüm ve özür diliyorum" dedi, tahliyesi istedi.

    Mahkeme, Erol’un tahliye talebini reddederken, duruşma eksik evrakların tamamlanması, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

    Savcı mandalina için dehşet saçan polise acımadıSavcı mandalina için dehşet saçan polise acımadı

    Etiketler: pazarcı , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri