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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Manavgat'taki bir kadın kasapların kâbusu oldu!

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Manavgat'taki bir kadın kasapların kâbusu oldu!

Manavgat’ta son 3 ay içerisinde çok sayıda kasap, kendisini öğretmen olarak tanıtan 35-40 yaşlarındaki bir kadın tarafından " Kredi kartımı okulda unuttum, isterseniz müdür beyi arayabilirsiniz" yalanıyla dolandırıldı.

 Olay kasaba gelen ve öğretmen olduğunu söyleyen kadının, siparişlerini hazırlattıktan sonra kredi kartını okuldaki dolabında unuttuğunu sabah parayı getireceğini belirterek 400 lira dolayında eti aldıktan sonra kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. kasap şikayetçi olurken, aynı şekilde 10'a yakın kasabın dolandırıldığı belirlendi. Manavgat’ta kendisini öğretmen olarak tanıtan adının Esra Y. olduğunu, eşinin de ilçe jandarmada görevli olduğunu söyleyen 35-40 yaşlarında iyi giyimli bir kadın kasapların korkulu rüyası haline geldi.

Olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan Berat Kasap isimli işyeri sahibinin jandarmaya şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Önceki gün iyi giyimli bir kadın işyerine gelip kendisinden önceki müşterinin siparişlerinin verilmesinin ardından vitrinin önüne yaklaşarak hem sipariş verdi hem de kendisini bir ilköğretim okulunda rehber öğretmen olarak tanıttı. Sohbet sırasında okul müdürünün ve bazı öğretmenlerin ismini de veren kadın, yaklaşık 400 lira civarında et ve tavuk aldı. Zeytinyağı olup olmadığını de soran kadına kasap, eniştesinin zeytinyağı sattığını bekleyebilirse getirtebileceğini söyledi. Zeytinyağının gelmesini de bekleyen kadın, zeytinyağı geldikten sonra telaşla çantasını karıştırıp, çantasında kartının olmadığını, okuldaki dolabında unuttuğunu okul kapalı olduğu için hazırlattığı siparişlerin ücretini yarın ödeyebileceğini söyledi. Bunun problem olmayacağını söyleyen kasap kadının gitmesine izin verdi ancak bir daha haber alamadı. Ertesi gün öğle saatlerine kadar gelmeyince okul müdürünü arayan kasap müdürün böyle birisinin okullarında çalışmadığını, ayrıca Sarılar Mahallesinde bir başka kasabı, pastaneyi ve çiçekçiyi aynı yöntemle dolandırıldığını duyduğunu söyledi. Bunun üzerine kasap jandarmayı arayıp durumu bildirdi ve şikayetçi oldu.

Manavgattaki bir kadın kasapların kâbusu oldu


Kadının kasap dükkanında yaptığı alışveriş işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Manavgat’ta 7-8 tane kasap dükkanının aynı yöntemle kasap başına 400-600 lira arasında et alınmak suretiyle dolandırıldığı belirlendi.

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