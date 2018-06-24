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    Manavgat'ta Vladimir Putin'e oy çıktı

    DHA
    24.06.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan oy sayımında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 1 oy çıktı. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının üstüne Putin'in adının yazılıp, üzerine 'Evet' mührünün basıldığı oy geçersiz sayıldı.

    Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy pusulası, sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

    1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

    Manavgatta Vladimir Putine oy çıktı

    Etiketler: 24 haziran seçimleri , secim2018 , son dakika , haberler
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