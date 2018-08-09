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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.08.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 21 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19'u İsrail uyruklu turist olmak üzere 21 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkiinde bulunan alışveriş merkezinden Manavgat-Antalya D-400 Karayoluna çıkmakta olan ve içinde İsrail uyruklu turistlerin bulunduğu Ahmet Ö. idaresindeki 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü, Manavgat istikametinden Antalya istikametine giden Ahmet Ç.’nin kullandığı 07 LG 245 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, çarpmanın şiddetiyle devrilen tur midibüsü vatandaşlar tarafından kaldırılırken bir anda hareket edip refüje çıktı.

Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 21 yaralı

Kazada tur midibüsünde bulunan 19 İsrail uyruklu turist ile otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan tur midibüsünün altında kalan 1 turistin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 21 yaralı

Kazanın ardından Manavgat-Antalya yolu bir süre trafiğe kapanırken, uzun süre trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

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